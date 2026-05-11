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Hantavírus. Capitão agradece "paciência, disciplina e simpatia" de passageiros e tripulação

11 mai, 2026 - 16:51 • Ricardo Vieira, com Reuters

O capitão navio de cruzeiro MV Hondius, Jan Dobrogowski, afirmou que as últimas semanas foram “extremamente desafiantes” para todos a bordo.

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O capitão do navio de cruzeiro MV Hondius, assolado por um surto mortal de hantavírus, divulgou esta segunda-feira uma mensagem, onde agradeceu a “paciência, disciplina e simpatia” dos passageiros e da tripulação.

Num vídeo publicado pelo armador Oceanwide Expeditions, o capitão Jan Dobrogowski afirmou que as últimas semanas foram “extremamente desafiantes” para todos a bordo.

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“Não conseguiria imaginar atravessar estas circunstâncias com um grupo de pessoas melhor, tanto os passageiros como a tripulação”, declarou o responsável pelo navio.

O MV Hondius chegou no domingo de madrugada a Tenerife e os passageiros começaram a ser transportados de avião para os seus países de origem, numa operação acompanhada pelas autoridades de saúde espanholas e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Esta segunda-feira, 28 passageiros continuavam a bordo do cruzeiro que iniciou a viagem no Atlântico Sul, há mais de um mês.

O MV Hondius deverá também seguir mais tarde, com 26 membros da tripulação, para os Países Baixos — o Estado sob cuja bandeira opera — onde seria desinfetado, informaram as autoridades de saúde. Um cidadão português faz parte da tripulação.

Este momento marca o culminar de uma operação complexa que, até agora, resultou na evacuação e repatriamento de 94 pessoas para os seus países de residência, 41 dias após o MV Hondius ter partido do sul da Argentina e nove dias depois do primeiro teste positivo para esta infeção viral respiratória.

Três pessoas morreram desde o início do surto — um casal neerlandês e um cidadão alemão.

A Organização Mundial da Saúde informou na segunda-feira que existiam agora nove casos reportados, dos quais sete tinham sido confirmados como sendo do vírus Andes, um tipo de hantavírus.

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