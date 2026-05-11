- Noticiário das 18h
- 11 mai, 2026
-
Hantavírus. Capitão agradece "paciência, disciplina e simpatia" de passageiros e tripulação
11 mai, 2026 - 16:51 • Ricardo Vieira, com Reuters
O capitão navio de cruzeiro MV Hondius, Jan Dobrogowski, afirmou que as últimas semanas foram “extremamente desafiantes” para todos a bordo.
O capitão do navio de cruzeiro MV Hondius, assolado por um surto mortal de hantavírus, divulgou esta segunda-feira uma mensagem, onde agradeceu a “paciência, disciplina e simpatia” dos passageiros e da tripulação.
Num vídeo publicado pelo armador Oceanwide Expeditions, o capitão Jan Dobrogowski afirmou que as últimas semanas foram “extremamente desafiantes” para todos a bordo.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“Não conseguiria imaginar atravessar estas circunstâncias com um grupo de pessoas melhor, tanto os passageiros como a tripulação”, declarou o responsável pelo navio.
O MV Hondius chegou no domingo de madrugada a Tenerife e os passageiros começaram a ser transportados de avião para os seus países de origem, numa operação acompanhada pelas autoridades de saúde espanholas e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Esta segunda-feira, 28 passageiros continuavam a bordo do cruzeiro que iniciou a viagem no Atlântico Sul, há mais de um mês.
O MV Hondius deverá também seguir mais tarde, com 26 membros da tripulação, para os Países Baixos — o Estado sob cuja bandeira opera — onde seria desinfetado, informaram as autoridades de saúde. Um cidadão português faz parte da tripulação.
Este momento marca o culminar de uma operação complexa que, até agora, resultou na evacuação e repatriamento de 94 pessoas para os seus países de residência, 41 dias após o MV Hondius ter partido do sul da Argentina e nove dias depois do primeiro teste positivo para esta infeção viral respiratória.
Três pessoas morreram desde o início do surto — um casal neerlandês e um cidadão alemão.
A Organização Mundial da Saúde informou na segunda-feira que existiam agora nove casos reportados, dos quais sete tinham sido confirmados como sendo do vírus Andes, um tipo de hantavírus.
- Noticiário das 18h
- 11 mai, 2026
-
- OMS confirma sete casos de hantavírus em navio de cruzeiro
- Cronologia hantavírus: O que aconteceu no cruzeiro desde que saiu da Patagónia?
- Hantavírus. Novo caso confirmado em passageira francesa do cruzeiro
- Hantavírus dos Andes: como ultrapassa a nossa primeira linha de defesas e ataca os pulmões?
- Médicos britânicos enviados de paraquedas para a ilha Tristão da Cunha
- Diretor da OMS afirma que risco de contágio de hantavírus "é baixo"
- Hantavírus. Aviões começam a repatriar passageiros a partir das Canárias
- Hantavírus: Centro europeu admite mais casos nas próximas semanas
- OMS confirma sete casos de hantavírus em navio de cruzeiro
- Cronologia hantavírus: O que aconteceu no cruzeiro desde que saiu da Patagónia?
- Hantavírus. Novo caso confirmado em passageira francesa do cruzeiro
- Hantavírus dos Andes: como ultrapassa a nossa primeira linha de defesas e ataca os pulmões?
- Médicos britânicos enviados de paraquedas para a ilha Tristão da Cunha
- Diretor da OMS afirma que risco de contágio de hantavírus "é baixo"
- Hantavírus. Aviões começam a repatriar passageiros a partir das Canárias
- Hantavírus: Centro europeu admite mais casos nas próximas semanas