Hantavírus: Centro europeu admite mais casos nas próximas semanas

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) admitiu esta segunda-feira que mais casos de infeção por hantavírus podem surgir nas próximas semanas entre os ex-passageiros e tripulação do navio onde ocorreu o surto. "Devido às incertezas que ainda persistem e ao longo período de incubação, é possível que assistamos a casos adicionais em ex-passageiros e tripulantes nas próximas semanas", afirmou a diretora do centro europeu, Pamela Rendi-Wagner, em comunicado. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o ECDC, os passageiros e os tripulantes do MV Hondius, o navio de cruzeiro que chegou no domingo às Canárias, continuam a ser transportados para os seus países de origem por motivos médicos em voos não comerciais e todos são considerados de alto risco.

De acordo com as recomendações científicas do ECDC, os passageiros e tripulantes que apresentem sintomas de infeção necessitam de isolamento imediato, testes e cuidados médicos, enquanto os que estão assintomáticos devem permanecer em quarentena e a monitorizar o aparecimento de sintomas até seis semanas. O centro europeu confirmou ainda que esta segunda-feira foi reportado um novo caso confirmado em França, uma passageira do navio que desenvolveu sintomas agudos no voo de regresso a França e que se encontra em cuidados intensivos. Segundo adiantou, a sequenciação genética do vírus "sugere fortemente" que as amostras de passageiros testadas e confirmadas estão ligadas à mesma fonte original de infeção. "As informações genómicas mostram ainda que o vírus envolvido no surto é semelhante aos vírus dos Andes já conhecidos por circularem na América do Sul e não é uma nova variante", salientou ainda o centro europeu, que manteve a avaliação de risco como muito baixo para a população em geral.