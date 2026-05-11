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Hantavírus. Novo caso confirmado em passageira francesa do cruzeiro
11 mai, 2026 - 08:27 • Lusa
O estado de saúde da cidadã francesa agravou-se durante a noite e novos testes deram resultado positivo.
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Uma passageira francesa do navio de cruzeiro MV Hondius teve um teste positivo para hantavírus, anunciou esta segunda-feira a ministra da Saúde de França, Stéphanie Rist.
O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, agendou uma reunião para esta segunda-feira à tarde sobre o assunto.
Na noite passada, foi também conhecido que um dos 17 norte-americanos retirados do navio testou positivo, apesar de não apresentar sintomas, disseram as autoridades de saúde dos Estados Unidos.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 42 dias de quarentena para quem esteve no navio, mas cada país é livre de tomar uma decisão, disse no domingo o diretor-geral daquela agência da ONU.
Tedros Adhanom Ghebreyesus referiu que a OMS já emitiu uma recomendação de 42 dias de quarentena, "com seguimento ativo", em casa ou numa unidade de saúde, para tripulantes e passageiros do MV Hondius após a saída do paquete.
Esta segunda-feira serão ainda desembarcadas e repatriadas 24 pessoas para a Austrália e Países Baixos.
O barco, com uma parte da tripulação a bordo, que não vai desembarcar nas Canárias, seguirá depois para os Países Baixos, onde está registado o cruzeiro e de onde é o armador.
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