Hantavírus. Pessoal de hospital neerlandês em quarentena após erros de procedimento

Doze funcionários de um hospital holandês que tratava um paciente infetado com o hantavírus, retirado do navio cruzeiro MV Hondius, foram colocados em quarentena, porque os procedimentos não foram seguidos corretamente, anunciou esta segunda-feira a unidade hospitalar.

Erros de procedimento foram cometidos durante uma colheita de sangue e a eliminação da urina do paciente, explicou, num comunicado, o centro hospitalar universitário Radboud, situado em Nijmegen, no leste dos Países Baixos.

"Devido a estas circunstâncias, doze funcionários vão ser colocados em quarentena durante seis semanas por precaução, mesmo que o risco de infeção seja baixo", acrescentou o hospital.

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O primeiro erro ocorreu durante a colheita de sangue do paciente à sua chegada na quinta-feira. Nessa altura, foi utilizado o procedimento padrão, mas, "devido à natureza do vírus, este sangue deveria ter sido tratado de acordo com um procedimento mais rigoroso", precisou o hospital universitário.