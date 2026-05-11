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Hantavírus: Terminou operação de repatriamento, navio deixa Canárias

11 mai, 2026 - 20:23 • Ricardo Vieira, com Reuters

O navio de cruzeiro MV Hondius prosseguiu viagem com 26 membros da tripulação rumo aos Países Baixos onde será desinfetado.

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O navio de cruzeiro MV Hondius, assolado por um surto mortal de hantavírus, deixou esta segunda-feira da ilha espanhola de Tenerife, após o fim da operação de repatriamento dos passageiros.

Os últimos seis passageiros e alguns membros da tripulação desembarcaram ao final da tarde e o navio rumou aos Países Baixos. Um cidadão português faz parte da tripulação.

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Os ventos fortes obrigaram o navio de expedição polar que transportava os restantes passageiros — quatro australianos, um britânico residente na Austrália e um neozelandês — a atracar temporariamente no porto de Granadilla de Abona, para permitir que desembarcassem em segurança e apanhassem um voo para os Países Baixos, onde irão cumprir um período de quarentena, informou o Ministério da Saúde de Espanha.

Dezanove membros da tripulação do navio e três médicos que os trataram devem partir para os Países Baixos num voo separado, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros neerlandês.

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O MV Hondius prosseguiu viagem com 26 membros da tripulação rumo aos Países Baixos — o Estado sob cuja bandeira opera — onde será desinfetado, segundo as autoridades de saúde.

O capitão do navio de cruzeiro MV Hondius, assolado por um surto mortal de hantavírus, divulgou esta segunda-feira uma mensagem, onde agradeceu a “paciência, disciplina e simpatia” dos passageiros e da tripulação.

Num vídeo publicado pelo armador Oceanwide Expeditions, o capitão Jan Dobrogowski afirmou que as últimas semanas foram “extremamente desafiantes” para todos a bordo.

“Não conseguiria imaginar atravessar estas circunstâncias com um grupo de pessoas melhor, tanto os passageiros como a tripulação”, declarou o responsável pelo navio.

Três pessoas morreram desde o início do surto — um casal neerlandês e um cidadão alemão.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até agora, há sete casos confirmados de hantavírus, da estirpe Andes, relacionados com o navio MV Hondius.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) admitiu que mais casos de infeção por hantavírus podem surgir nas próximas semanas entre os ex-passageiros e tripulação do navio onde ocorreu o surto.

Segundo o ECDC, os passageiros e os tripulantes do MV Hondius são todos considerados de alto risco.

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