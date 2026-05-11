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Médio Oriente
Irão executa estudante acusado de espiar para a Mossad e CIA
11 mai, 2026 - 13:12 • Lusa
Homem era estudante de mestrado em engenharia aeroespacial na Universidade de Ciência e Tecnologia de Teerão.
O Irão executou um homem por espionagem para os serviços secretos israelitas e norte-americanos, anunciou esta segunda-feira a justiça iraniana, na mais recente de uma série de execuções desde o início da guerra desencadeada por Israel e Estados Unidos.
Erfan Shakourzadeh "foi enforcado por colaboração com os serviços de informações dos Estados Unidos e a Mossad", os serviços secretos externos israelitas, escreveu a Mizan, órgão de comunicação do poder judicial de Israel.
Segundo as organizações não-governamentais Hengaw e Iran Human Rights (IHR), ambas com sede na Noruega, o homem era estudante na Universidade de Ciência e Tecnologia de Teerão.
Antes da execução, cuja data não foi avançada, redigiu uma mensagem na qual rejeitou as acusações.
"Não deixem que outra vida inocente desapareça em silêncio e sem atenção pública", escreveu, citado por aquelas organizações.
O estudante de mestrado em engenharia aeroespacial foi "submetido a nove meses de severas torturas físicas e psicológicas em isolamento para extorquir confissões forçadas", pormenorizou a Hengaw.
Segundo a Mizan, Shakourzadeh foi acusado de transmitir "deliberadamente" informações classificadas à CIA e à Mossad enquanto trabalhava numa "das organizações científicas do país ativas no setor espacial".
As "confissões" do estudante deverão ser difundidas hoje à noite pela televisão estatal, indicou a Mizaqn.
A República Islâmica é há muito alvo de acusações por parte dos países ocidentais, que suspeitam que utilize o programa espacial para desenvolver capacidades em matéria de mísseis balísticos.
As detenções e execuções multiplicaram-se no Irão desde o ataque israelo-norte-americano de 28 de fevereiro, que desencadeou uma guerra regional.
A IHR contabilizou cerca de 30 desde essa data: cinco execuções por espionagem, 13 por alegadas ligações aos protestos de janeiro, uma relacionada com a vaga de contestação de 2022 e outras 10 por pertença a grupos de oposição proibidos.
Segundo organizações de defesa dos direitos humanos, entre as quais a Amnistia Internacional (AI), o Irão é o país que mais recorre à pena de morte depois da China.
As autoridades executaram pelo menos 1.639 pessoas em 2025, um recorde desde 1989, indicaram recentemente as IHR e a organização não-governamental Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM - Juntos Contra a Pena de Morte).
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