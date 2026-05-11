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Lituânia quer enviar 40 soldados para o Estreito de Ormuz
11 mai, 2026 - 15:34 • Reuters
Conselho de Defesa do Estado do país báltico deixa proposta no Parlamento local para auxiliar EUA.
A Lituânia deverá enviar até 40 soldados para auxiliar os Estados Unidos da América no estreito de Ormuz.
A decisão ainda não foi tomada, mas foi anunciada esta segunda-feira pelo Conselho de Defesa do Estado do país báltico.
O organismo, presidido pelo Presidente lituano, vai enviar a proposta ao parlamento daquele país ainda esta segunda-feira.
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