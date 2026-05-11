Ministros terão pedido a Starmer que pondere demissão

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, foi aconselhado pela ministra do Interior, Shabana Mahmood, e por outros membros seniores do governo a considerar a definição de um calendário para a sua saída. A notícia foi avançada esta segunda-feira pelo jornal “The Times”. Segundo o jornal, Mahmood foi uma de pelo menos três ministros do Governo a sugerir que o primeiro-ministro deve reconsiderar a sua posição. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Também mais de 60 deputados trabalhistas pediram a demissão de Keir Starmer, no dia em que quatro assessores ministeriais abandonaram o Governo. Aumenta assim a pressão sobre o primeiro-ministro trabalhista, depois do desaire do “seu” Partido Trabalhista nas eleições autárquicas da semana passada.

O governante pediu esta segunda-feira mais uma oportunidade, num discurso perante membros do partido em Londres. Starmer fez um apelo emotivo tanto ao Partido Trabalhista como aos eleitores para que continuem a apoiá-lo e evitem uma disputa pela liderança que, segundo afirmou, apenas traria caos, prometendo adotar uma postura mais ousada. O primeiro-ministro promete promover uma “ruptura completa” com a forma de governar do passado, que, segundo afirmou, conduziu ao “status quo”. Sobre a liderança, argumentou que a continuidade é especialmente importante no atual contexto internacional, marcado pelos conflitos na Ucrânia e no Irão. Mas o discurso, no qual praticamente admitiu ter sido demasiado cauteloso ao lidar com os inúmeros problemas que afetam o Reino Unido desde a sua vitória com larga maioria em 2024, fez pouco para aliviar a revolta provocada por uma das piores derrotas do Partido Trabalhista nas eleições autárquicas da semana passada.