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Nethanyahu diz que a Guerra no Irão ainda não acabou

11 mai, 2026 - 03:33 • Rita Vila Real

"Entra-se e tira-se tudo." É deste modo que Benjamin Nethanyahu admite retirar o urânio enriquecido de solo iraniano, numa ação conjunta com os Estados Unidos.

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Benjamin Netanyahu, o Primeiro Ministro de Israel, admitiu que a guerra no Irão ainda não acabou. Entrevistado no programa 60 minutes, da emissora norteamericana CBS News, o líder israelita admite "que se conseguiu muito, mas ainda não acabou, ainda há material nuclear, o urânio enriquecido, que tem de ser retirado do Irão".

"Já enfraquecemos grande parte" garante Netanyahu, mas enumera que "ainda há instalações de enriquecimento que têm de ser desmanteladas, ainda há grupos proxy que o Irão apoia", e por isso "há trabalho a fazer".

Questionado sobre a forma como pretende intervir, o primeiro-ministro israelita diz "entra-se lá e tira-se tudo", com o apoio dos Estados Unidos: "O presidente Trump disse-me 'eu quero entrar lá, e acho que isso pode ser feito fisicamente', o problema não é esse", refere Netanyahu.

"Se houver um acordo, podemos entrar e eliminar (o urânio), porque não?" diz o líder israelita. Porém, quando questionado sobre a possibilidade de não haver um acordo, Netanyahu admite "esquivar-se" de falar de planos militares: "Não vou falar sobre as nossas possibilidades militares, planos ou qualquer coisa do género, nem vou estabelecer datas, mas é uma missão extremamente importante", admite Netanyahu.

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