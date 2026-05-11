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OMS confirma sete casos de hantavírus em navio de cruzeiro

11 mai, 2026 - 13:41 • Reuters

A agência atualizou o seu total de casos reportados para nove esta segunda-feira, mas dois dos casos ainda não foram confirmados.

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Sete casos do hantavírus dos Andes foram confirmados entre passageiros do navio de cruzeiro MV Hondius, informou esta segunda-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS).

A agência atualizou o seu total de casos reportados para nove esta segunda-feira, disse um porta-voz da OMS por e-mail, depois de França ter informado que uma passageira francesa retirada do MV Hondius testou positivo para o vírus.

Outros dois dos nove casos são suspeitos de serem hantavírus, incluindo a pessoa que se acredita ter sido a primeira infetada no surto e que morreu antes de poder ser testada. No total, três pessoas morreram no surto, informou a OMS.

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