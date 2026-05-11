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ONU alerta que seria "catastrófico" recomeço dos ataques no Médio Oriente

11 mai, 2026 - 23:34 • Lusa

"Um regresso aos combates em grande escala seria já catastrófico. A situação é insustentável, dada a falta de liberdade de circulação no estreito de Ormuz", afirma o porta-voz de Guterres.

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O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou esta segunda-feira que seria catastrófico se os ataques no Médio Oriente voltassem, depois do Presidente norte-americano ter afirmado que o cessar-fogo com o Irão é "incrivelmente frágil".

Foi o que explicou o porta-voz adjunto de Guterres, Farhan Haq, na conferência de imprensa diária, depois de Donald Trump se ter referido nestes termos ao acordo com Teerão, e de ter rejeitado no fim de semana a última proposta de paz enviada pela República Islâmica por a considerar "totalmente inaceitável".

"Um regresso aos combates em grande escala seria já catastrófico. A situação é insustentável, dada a falta de liberdade de circulação no estreito de Ormuz", afirmou Haq.

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No entanto, o porta-voz defendeu "não dar demasiada atenção à retórica de nenhuma das partes envolvidas".

"O que queremos é garantir que as próprias partes continuem empenhadas nas negociações", acrescentou.

Neste sentido, agradeceu ao Paquistão pelos esforços de mediação no conflito e pediu que estes continuassem.

Trump afirmou que o cessar-fogo "continua em vigor", mas alertou que é "incrivelmente frágil", o "mais frágil que já esteve".

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No domingo, Trump rejeitou a última proposta de paz do Irão para pôr fim à guerra no Médio Oriente, considerando-a "totalmente inaceitável".

"Neste momento, o cessar-fogo ainda está em vigor, mas é incrivelmente frágil, diria eu. O mais frágil que já esteve. E digo isto depois de ler o lixo que nos enviaram. Ainda nem acabei de ler", disse Trump aos jornalistas na Sala Oval da Casa Branca, referindo-se à última proposta de Teerão.

Entre outras coisas, o documento de Teerão incluía o reconhecimento da sua soberania sobre o estreito de Ormuz, o pagamento de indemnizações, a libertação de ativos bloqueados, o levantamento das sanções e o fim do conflito no Líbano.

Donald Trump admitiu no entanto, em resposta a uma questão da imprensa na Casa Branca, que uma solução diplomática continua a ser "muito possível", apesar do impasse negocial.

"Teremos uma vitória completa. Já tivemos, em teoria, uma vitória completa do ponto de vista militar", declarou.

O Paquistão, país mediador nas negociações, confirmou ter recebido a resposta iraniana à última proposta norte-americana, em plena escalada das hostilidades de Teerão, que incluíram no domingo um ataque com um drone contra um navio comercial em águas do Qatar.

Desde o início da ofensiva israelo-americana, a 28 de fevereiro, o Irão mantém sob ameaça militar o estreito de Ormuz, por onde passavam cerca de 20% dos hidrocarbonetos mundiais antes da guerra, fazendo disparar os preços internacionais.

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