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Primeiro-ministro britânico promete "salto em frente" na relação com UE
11 mai, 2026 - 13:15 • Lusa
Londres e Bruxelas têm estado num impasse sobre o período máximo de estadia, o número de jovens europeus elegível e o acesso a propinas universitárias de valor igual às dos estudantes britânicos, mais baixas do que as pagas pelos estudantes internacionais.
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou querer "dar um grande salto em frente" na relação entre o Reino Unido e a União Europeia (UE), prometendo a criação de um regime de mobilidade juvenil.
Num discurso em Londres destinado a responder a críticas internas após os maus resultados nas eleições locais e regionais de quinta-feira, Starmer apontou para uma mudança de rumo, incluindo uma relação mais estreita com a Europa no centro da sua estratégia.
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