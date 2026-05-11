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Primeiro-ministro britânico promete "salto em frente" na relação com UE

11 mai, 2026 - 13:15 • Lusa

Londres e Bruxelas têm estado num impasse sobre o período máximo de estadia, o número de jovens europeus elegível e o acesso a propinas universitárias de valor igual às dos estudantes britânicos, mais baixas do que as pagas pelos estudantes internacionais.

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O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou querer "dar um grande salto em frente" na relação entre o Reino Unido e a União Europeia (UE), prometendo a criação de um regime de mobilidade juvenil.

Num discurso em Londres destinado a responder a críticas internas após os maus resultados nas eleições locais e regionais de quinta-feira, Starmer apontou para uma mudança de rumo, incluindo uma relação mais estreita com a Europa no centro da sua estratégia.
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