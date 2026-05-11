Quem era Leo Schilperood, o "paciente zero" do surto de hantavírus?

Apesar do navio de cruzeiro Hondius ter começado a ser notícia no último fim de semana de abril, sabe-se que os primeiros sintomas de hantavírus aconteceram a 6 de abril. Pelos mares do Atlântico Sul, o neerlandês Leo Schilperood, de 70 anos, começou a adoecer depois de viajar durante vários meses pela América do Sul com a esposa de 69 anos, Mirjam Schilperood.

Antes de embarcarem a 1 de abril no navio na cidade argentina de Ushuaia, o casal dedicou o seu tempo à observação de aves em diversos habitats naturais. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Habituados a aventurarem-se em diferentes pontos do mundo, os turistas começaram a viagem na Argentina, a 27 de novembro de 2025, sendo que Leo era ornitólogo – um especialista no estudo científico de aves. De regresso ao país, visitaram um aterro sanitário quatro dias antes entrarem no barco. Leia também: Hantavírus: o que é, como se transmite e porque preocupa o surto num cruzeiro?

A seis quilómetros do ponto de embarque, os passageiros visitaram um depósito de lixo conhecido como um local de peregrinação para observadores de aves. Este é um sítio habitualmente evitado pelos moradores das redondezas, mas valorizado por estes admiradores que procuram avistar a caracará-de-garganta-branca, uma ave rara.

Com uma área equivalente a mais de 30 campos de futebol, a visita ao aterro pode ter desencadeado o início do surto.

As autoridades suspeitam que o casal inalou partículas de fezes de ratos-pigmeus-de-cauda-longa, conhecido cientificamente como Oligoryzomys longicaudatus. Este roedor pesa tipicamente menos de 30 gramas, tem olhos grandes, orelhas pequenas e a cauda pode ter o dobro do comprimento do resto do corpo. Estes pequenos animais vivem, na sua maioria, pela Argentina e pelo Chile e são os principais responsáveis pela transmissão de hantavírus. Febre, dor de cabeça, dor de estômago e diarreia foram os primeiros sinais que, para Leo, pareciam tratar-se de uma doença "leve", segundo o que tripulação avançou a meios de comunicação internacionais. O "paciente zero" acabou por morrer no navio, cinco dias depois dos sintomas, e saiu do Hondius a 24 de abril, na ilha Santa Helena, já cadáver. No entanto, não foi efetuado qualquer teste para confirmar a infeção. A mulher de 69 anos, já doente, saiu na mesma paragem que o marido sem vida, e não resistiu aos sintomas. Morreu a 26 de abril em Joanesburgo, na África do Sul. Mirjam testou positivo a 4 de maio.