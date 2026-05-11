Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 11 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Rangel pede sanções da UE a "ministros radicais" de Israel

11 mai, 2026 - 13:03 • Lusa

O ministro dos Negócios Estrangeiros frisou que, nos últimos meses, "houve desenvolvimentos muito negativos, quando Israel aprovou dezenas de novos colonatos", considerando isso grave, e pedindo que a UE "não deixe passar esta oportunidade".

A+ / A-

O ministro dos Negócios Estrangeiros português pediu esta segunda-feira que a União Europeia (UE) imponha sanções a dois "ministros radicais" de Israel, considerando que isso enviaria um "sinal forte", apesar de reconhecer que dificilmente esta medida será aprovada.

Em declarações aos jornalistas à margem de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, em Bruxelas, Paulo Rangel frisou que o Governo português "sempre defendeu que houvesse mais sanções aos colonos" na Cisjordânia, o que deverá ser esta segunda-feira aprovado pelos chefes da diplomacia europeus.

"Também somos a favor -- temos pena, achamos que isso não vai ser possível -- que os dois ministros radicais fossem sancionados e que houvesse medidas comerciais mais fortes", afirmou Rangel, numa alusão aos ministros da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e das Finanças, Bezalel Smotrich, da ala ultranacionalista do executivo israelita e que já foram sancionados por países como o Reino Unido ou a Austrália.

O ministro dos Negócios Estrangeiros frisou que, nos últimos meses, "houve desenvolvimentos muito negativos, quando Israel aprovou dezenas de novos colonatos", considerando isso grave, e pedindo que a UE "não deixe passar esta oportunidade".

"Acho que nós não devíamos sair deste Conselho Europeu -- essa discussão ainda vai ter lugar depois das minhas palavras -- sem que houvesse um sinal forte de que a situação, seja na Cisjordânia, seja em Gaza, seja até no Líbano, se deteriorou muito e que os sinais que o exército israelita tem dado não são nada positivos", referiu.

Paulo Rangel destacou, contudo, que, caso os dois ministros israelitas não sejam incluídos no pacote de sanções que vier a ser aprovado esta segunda-feira, a UE já enviará um "sinal positivo" se adotar medidas restritivas contra colonos violentos e se, eventualmente, decida restringir as trocas comerciais com colonatos na Cisjordânia.

"Achamos que deveria ter sido dado um sinal mais forte, mas, se for dado este: novas sanções a colonos violentos e restrição do comércio ou suspensão do comércio com produtos que tenham essa origem, acho que seriam um sinal positivo e Portugal estará na linha da frente a apoiar essas sanções", referiu, acrescentando que "ainda há hipótese" de os governantes aprovarem essa restrição de trocas comerciais.

Quanto à suspensão do acordo de associação com Israel, Paulo Rangel referiu que Portugal apoia essa medida, mas salientou que, "infelizmente", nem a sua suspensão total nem parcial serão aprovadas nesta reunião.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 11 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

Papa Leão XIV

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na Á(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)