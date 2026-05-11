- Noticiário das 15h
- 11 mai, 2026
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Rangel pede sanções da UE a "ministros radicais" de Israel
11 mai, 2026 - 13:03 • Lusa
O ministro dos Negócios Estrangeiros frisou que, nos últimos meses, "houve desenvolvimentos muito negativos, quando Israel aprovou dezenas de novos colonatos", considerando isso grave, e pedindo que a UE "não deixe passar esta oportunidade".
O ministro dos Negócios Estrangeiros português pediu esta segunda-feira que a União Europeia (UE) imponha sanções a dois "ministros radicais" de Israel, considerando que isso enviaria um "sinal forte", apesar de reconhecer que dificilmente esta medida será aprovada.
"Também somos a favor -- temos pena, achamos que isso não vai ser possível -- que os dois ministros radicais fossem sancionados e que houvesse medidas comerciais mais fortes", afirmou Rangel, numa alusão aos ministros da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e das Finanças, Bezalel Smotrich, da ala ultranacionalista do executivo israelita e que já foram sancionados por países como o Reino Unido ou a Austrália.
O ministro dos Negócios Estrangeiros frisou que, nos últimos meses, "houve desenvolvimentos muito negativos, quando Israel aprovou dezenas de novos colonatos", considerando isso grave, e pedindo que a UE "não deixe passar esta oportunidade".
"Acho que nós não devíamos sair deste Conselho Europeu -- essa discussão ainda vai ter lugar depois das minhas palavras -- sem que houvesse um sinal forte de que a situação, seja na Cisjordânia, seja em Gaza, seja até no Líbano, se deteriorou muito e que os sinais que o exército israelita tem dado não são nada positivos", referiu.
Paulo Rangel destacou, contudo, que, caso os dois ministros israelitas não sejam incluídos no pacote de sanções que vier a ser aprovado esta segunda-feira, a UE já enviará um "sinal positivo" se adotar medidas restritivas contra colonos violentos e se, eventualmente, decida restringir as trocas comerciais com colonatos na Cisjordânia.
"Achamos que deveria ter sido dado um sinal mais forte, mas, se for dado este: novas sanções a colonos violentos e restrição do comércio ou suspensão do comércio com produtos que tenham essa origem, acho que seriam um sinal positivo e Portugal estará na linha da frente a apoiar essas sanções", referiu, acrescentando que "ainda há hipótese" de os governantes aprovarem essa restrição de trocas comerciais.
Quanto à suspensão do acordo de associação com Israel, Paulo Rangel referiu que Portugal apoia essa medida, mas salientou que, "infelizmente", nem a sua suspensão total nem parcial serão aprovadas nesta reunião.
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