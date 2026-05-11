Reino Unido impõe sanções a rede ligada ao Irão por alegados planos de ataques

O Reino Unido anunciou esta segunda-feira sanções contra 12 indivíduos e entidades ligados ao Irão, acusados de participação em atividades hostis, incluindo alegados planos de ataques e apoio financeiro a redes consideradas desestabilizadoras.

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Segundo o Governo britânico, as medidas visam membros e associados da chamada rede criminosa Zindashti, bem como várias casas de câmbio e operadores financeiros suspeitos de facilitarem movimentações de dinheiro ligadas a operações apoiadas por Teerão.

As sanções incluem congelamento de bens, proibições de entrada no Reino Unido e ordens de desqualificação para cargos de direção empresarial.

Num comunicado divulgado pelas autoridades britânicas, Londres acusa a rede de estar envolvida em “ameaças, planeamento ou execução de ataques contra pessoas e propriedades no Reino Unido e noutros locais”.

O Governo britânico sustenta ainda que algumas das pessoas sancionadas participaram diretamente em atos hostis, enquanto outras terão prestado “serviços financeiros ou outro apoio material para facilitar essas atividades”.

As autoridades defendem que as entidades financeiras agora sancionadas ajudavam grupos ligados ao Irão a contornar restrições internacionais, permitindo o acesso e circulação de fundos.

O Irão tem rejeitado repetidamente qualquer envolvimento em alegados ataques ou conspirações no Reino Unido e noutros países ocidentais.

As novas sanções surgem numa altura de crescente tensão entre Londres e Teerão. No mês passado, a polícia britânica revelou estar a investigar possíveis ligações iranianas a uma série de ataques incendiários contra alvos judaicos em Londres, casos que desencadearam investigações antiterroristas.

As autoridades britânicas têm vindo a alertar para um aumento das atividades hostis atribuídas a Estados estrangeiros, incluindo o Irão, enquanto o nível de ameaça terrorista no país permanece classificado como “severo”, o segundo mais elevado da escala britânica.

O Governo do Reino Unido considera que existe um risco acrescido de ataques e ações de desestabilização em território britânico, num contexto de tensão geopolítica crescente no Médio Oriente e de reforço da vigilância sobre operações de influência estrangeira.