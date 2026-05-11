Retrato saqueado pelos nazis encontrado na casa de família de colaborador das SS holandesas

Um quadro saqueado pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial foi encontrado na casa de descendentes de um dos mais conhecidos colaboradores holandeses das SS, num caso que o detetive de arte Arthur Brand descreve à AFP como “o mais bizarro” da sua carreira.

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A obra Portrait of a Young Girl (Retrato de uma Jovem Rapariga), do pintor neerlandês Toon Kelder, fazia parte da célebre coleção do marchand judeu Jacques Goudstikker, confiscada pelos nazis em 1940. Segundo Brand, a pintura terá permanecido durante décadas na posse da família de Hendrik Seyffardt, comandante de uma unidade Waffen-SS holandesa na frente oriental.

“Descobrir uma pintura da famosa coleção Goudstikker na posse dos herdeiros de um notório general holandês das Waffen-SS supera tudo”, afirmou Arthur Brand, conhecido internacionalmente como o “Indiana Jones do mundo da arte”.

O caso começou quando um familiar de Seyffardt, que quis manter o anonimato, contactou o investigador após descobrir dois segredos familiares: a ligação ao antigo dirigente nazi e a presença de arte saqueada na família. O homem revelou sentir “vergonha” pela situação e defendeu que a obra “deve ser devolvida aos herdeiros de Goudstikker”.

Segundo o jornal neerlandês De Telegraaf, o familiar contou ter visto o quadro pendurado no corredor da casa da neta de Seyffardt. Inicialmente, esta terá reconhecido a origem da pintura. “É arte judaica saqueada, roubada a Goudstikker. Não pode ser vendida. Não contem nada a ninguém”, terá dito.

Arthur Brand iniciou então uma investigação própria. Na traseira da pintura encontrou uma etiqueta da coleção Goudstikker e o número “92” gravado na moldura. Ao consultar os registos de um leilão realizado em 1940, onde parte das obras saqueadas foi vendida, encontrou precisamente o item n.º 92 identificado como Portrait of a Young Girl.

O investigador acredita que Hendrik Seyffardt terá adquirido o quadro nesse leilão, numa altura em que Hermann Göring se apropriava da coleção de Jacques Goudstikker, depois de o negociante de arte fugir para Inglaterra.

Os advogados dos herdeiros de Goudstikker confirmaram que a obra foi saqueada pelos nazis e exigiram a sua devolução. No entanto, as autoridades não podem apreender a pintura porque o crime já prescreveu. Também a Comissão Holandesa de Restituição não tem poder para obrigar particulares a devolver obras de arte.

“O familiar vê a exposição pública como a única forma de conseguir devolver a pintura aos herdeiros de Goudstikker, a quem pertence por direito”, sublinhou Brand.

Hendrik Seyffardt foi uma das principais figuras holandesas colaboracionistas durante a ocupação nazi. Morreu em 1943, assassinado pela resistência neerlandesa, e teve um funeral de Estado nazi em Haia, onde foi colocada uma coroa enviada por Adolf Hitler.