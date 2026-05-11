- Noticiário das 16h
- 11 mai, 2026
-
Suspeito de tentativa de assassinato de Trump declara-se inocente em tribunal
11 mai, 2026 - 15:32 • Olímpia Mairos , com Reuters
Homem acusado de atacar jantar de correspondentes na Casa Branca enfrenta acusações de tentativa de homicídio, agressão a agente federal e crimes com armas.
O homem acusado de tentar assassinar o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o jantar anual dos correspondentes da Casa Branca declarou-se esta segunda-feira inocente de todas as acusações num tribunal federal em Washington.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Cole Allen, de 31 anos e natural da Califórnia, compareceu perante o juiz distrital Trevor McFadden, mas não prestou declarações durante a audiência. A declaração de inocência foi apresentada em tribunal pela advogada de defesa, Tezira Abe.
O arguido enfrenta acusações de tentativa de assassinato do Presidente norte-americano, agressão a um agente federal e vários crimes relacionados com armas de fogo.
Segundo os procuradores, Allen terá disparado uma espingarda contra um agente dos Serviço Secreto dos Estados Unidos e forçado um posto de controlo de segurança durante uma alegada tentativa de ataque contra Trump e outros membros da administração norte-americana, no jantar realizado a 25 de abril no hotel Washington Hilton.
As autoridades alegam que o suspeito viajou de comboio da Califórnia para Washington transportando uma espingarda, uma pistola e facas, tendo ainda reservado um quarto no hotel onde decorria o evento.
Durante a audiência, Allen surgiu vestido com um fato prisional cor de laranja e algemado à cintura.
Estados Unidos
Suspeito de ataque no jantar em Washington acusado de tentar matar Trump
Cole Tomas Allen levou no sábado passado uma espin(...)
Defesa quer afastar procuradores do caso
O caso prepara-se agora para uma nova batalha judicial centrada num pedido da defesa para afastar do processo o procurador-geral interino Todd Blanche e a procuradora federal de Washington, Jeanine Pirro, por ambos terem estado presentes no jantar e poderem ser considerados potenciais alvos.
O advogado de defesa Eugene Ohm afirmou que a equipa jurídica poderá pedir a recusa de todo o gabinete da procuradoria federal de Washington devido à relação de proximidade entre Pirro e Trump.
“É totalmente inadequado que as vítimas de um alegado incidente como este estejam individualmente a conduzir o processo”, afirmou o advogado.
Os procuradores deverão responder ao pedido da defesa até 22 de maio.
Em declarações à CNN, citadas pela Reuters, Jeanine Pirro rejeitou qualquer conflito de interesses relacionado com a sua participação no caso. “A minha capacidade para conduzir este caso não tem nada a ver com o facto de eu estar presente no jantar”, afirmou.
Na semana passada, outro juiz federal pediu desculpa ao arguido pelo tratamento recebido numa prisão de Washington, onde terá sido colocado sob vigilância anti-suicídio e isolado dos restantes detidos.
- Noticiário das 16h
- 11 mai, 2026
-
- Suspeito de ataque no jantar em Washington acusado de tentar matar Trump
- Trump. Suspeito de ataque é "pessoa bastante perturbada"
- Tentativa de ataque a Donald Trump expõe fratura profunda na política americana
- Atirador tinha como alvo funcionários da Administração Trump, afirma procurador-geral interino dos EUA
- Sabia que o hotel do ataque a Donald Trump é o mesmo onde Ronald Reagan foi alvo de um atentado em 1981?
- Suspeito de ataque no jantar em Washington acusado de tentar matar Trump
- Trump. Suspeito de ataque é "pessoa bastante perturbada"
- Tentativa de ataque a Donald Trump expõe fratura profunda na política americana
- Atirador tinha como alvo funcionários da Administração Trump, afirma procurador-geral interino dos EUA
- Sabia que o hotel do ataque a Donald Trump é o mesmo onde Ronald Reagan foi alvo de um atentado em 1981?