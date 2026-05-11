Suspeito de tentativa de assassinato de Trump declara-se inocente em tribunal

O homem acusado de tentar assassinar o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o jantar anual dos correspondentes da Casa Branca declarou-se esta segunda-feira inocente de todas as acusações num tribunal federal em Washington.

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Cole Allen, de 31 anos e natural da Califórnia, compareceu perante o juiz distrital Trevor McFadden, mas não prestou declarações durante a audiência. A declaração de inocência foi apresentada em tribunal pela advogada de defesa, Tezira Abe.

O arguido enfrenta acusações de tentativa de assassinato do Presidente norte-americano, agressão a um agente federal e vários crimes relacionados com armas de fogo.

Segundo os procuradores, Allen terá disparado uma espingarda contra um agente dos Serviço Secreto dos Estados Unidos e forçado um posto de controlo de segurança durante uma alegada tentativa de ataque contra Trump e outros membros da administração norte-americana, no jantar realizado a 25 de abril no hotel Washington Hilton.

As autoridades alegam que o suspeito viajou de comboio da Califórnia para Washington transportando uma espingarda, uma pistola e facas, tendo ainda reservado um quarto no hotel onde decorria o evento.

Durante a audiência, Allen surgiu vestido com um fato prisional cor de laranja e algemado à cintura.