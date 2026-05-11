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Tiroteio em Nice faz pelo menos dois mortos

11 mai, 2026 - 15:21 • Daniela Espírito Santo

Polícia francesa dá conta de pelo menos mais seis feridos. Tiros terão partido de um veículo em andamento num bairro local.

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Pelo menos duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas na sequência de um tiroteio em Nice, França, esta segunda-feira.

Segundo avança a BFM, uma cadeia televisiva local, os tiros terão partido de uma motorizada em movimento. De acordo com testemunhas no local, um indivíduo armado terá terá circulado por um bairro no distrito de Moulins, fugindo de seguida de automóvel depois de abrir fogo várias vezes ao longo do caminho.

Fonte policial confirmou que do incidente resultaram pelo menos duas vítimas mortais. Para além dos mortos, há ainda três feridos graves e três feridos leves registados na mais recente atualização feita pelas autoridades.

Nas redes sociais, as autoridades adiantam que a intervenção policial ainda está em curso, pelo que a população deverá "evitar a área e não interferir" com as operações. As escolas do bairro foram, no entretanto, encerradas.

As vítimas terão entre 23 e 57 anos.

Desconhece-se, para já, se os responsáveis pelo tiroteio já foram capturados pela polícia ou ainda estão a monte.

Este não é, no entanto, um caso isolado: a zona tem sido fustigada por incidentes similares recentemente, relacionados com tráfico de droga. O presidente da câmara municipal de Nice, que se deslocou ao local, já lamentou o sucedido, aproveitando a ocasião para apontar o dedo à "República" que, diz, tem sido derrotada na "guerra contra o narcotráfico".

"Nice espera uma resposta das mais altas autoridades", acrescenta, lamentando a falta de efetivos policiais na zona "durante anos".

[Notícia atualizada às 17h16 de 11 de maio de 2026 para dar conta do mais recente balanço de vítimas feito pelas autoridades locais]

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