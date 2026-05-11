Tiroteio em Nice faz pelo menos um morto

Pelo menos uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas na sequência de um tiroteio em Nice, França, esta segunda-feira.

Segundo avança a BFM, uma cadeia televisiva local, os tiros terão partido de um carro em movimento que seguia com duas pessoas a bordo. De acordo com testemunhas no local, o automóvel terá circulado por um bairro no distrito de Moulins, com um dos ocupantes a abrir fogo várias vezes ao longo do caminho.

Fonte policial confirmou que do incidente resultaram pelo menos uma vítima mortal e cinco feridos. Nas redes sociais, as autoridades adiantam que a intervenção policial ainda está em curso, pelo que a população deverá "evitar a área e não interferir" com as operações.

Desconhece-se, para já, se os responsáveis pelo tiroteio já foram capturados pela polícia ou ainda estão a monte.

Este não é, no entanto, um caso isolado: a zona tem sido fustigada por incidentes similares recentemente, relacionados com tráfico de droga.

[Notícia atualizada às 15h30 de 11 de maio de 2026 para acrescentar mais detalhes]