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Confirmado: espanhol está infetado com hantavírus
12 mai, 2026 - 16:12 • Ana Kotowicz
Cidadão espanhol, em quarentena num hospital militar de Madrid, testou positivo para hantavírus na segunda-feira. O resultado provisório foi confirmado esta terça-feira. Segundo a OMS, há 9 casos confirmados e dois prováveis.
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Há mais um passageiro do cruzeiro MV Hondius infetado com hantavírus. Na véspera, os resultados provisórios apontavam nesse sentido. Agora, os definitivos confirmam o primeiro veredicto, anunciou o Ministério da Saúde de Espanha, nesta terça-feira.
Segundo a OMS, há 9 casos confirmados e dois prováveis.
Há mais 13 espanhóis em quarentena no mesmo hospital militar — todos passageiros da embarcação — que testaram negativo para o vírus, tanto nos testes provisórios como nos definitivos.
Saúde Pública
Espanhol testa positivo para hantavírus após deixar navio
O paciente não apresenta sintomas e encontra-se be(...)
“Relativamente às restantes pessoas que continuavam sob observação no Hospital Gómez Ulla, os testes definitivos confirmaram um total de 13 resultados negativos”, lê-se na nota de imprensa do Governo
Os espanhóis, que desembarcaram no domingo, foram encaminhados para um hospital militar, onde se encontram em quarentena.
Segundo o Ministério da Saúde, o doente permanece estável.
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