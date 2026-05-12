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Estradas de acesso ao aeroporto de Bruxelas cortadas por fuga de gás
12 mai, 2026 - 09:31 • João Malheiro
Única forma de acesso é via comboio.
Uma fuga de gás levou ao corte de todas as estradas de acesso ao aeroporto de Bruxelas, na Bélgica, esta terça-feira.
Segundo informação oficial do aeroporto, a única forma de aceder ao aeroporto é via comboio.
A fuga de gás deve-se a obras nas estradas, perto do aeroporto.
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