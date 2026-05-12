Exposição em Nova Iorque reúne 3,5 milhões de páginas dos ficheiros Epstein

Uma exposição temporária inaugurada em Nova Iorque está a chamar a atenção para os chamados “Ficheiros Epstein”, ao reunir cerca de 3,5 milhões de páginas de documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos relacionados com o financeiro e criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

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A mostra, instalada no bairro de Tribeca, foi organizada pelo Instituto de Factos Primários, uma organização norte-americana de defesa da transparência, e recebeu o nome de “Sala de Leitura Memorial Donald J. Trump e Jeffrey Epstein”. Ao todo, os documentos foram encadernados em 3.437 volumes, organizados em estantes numeradas.

“A verdade é difícil de negar quando está impressa e encadernada para que a veja”, refere o site da organização responsável pela iniciativa.

Os visitantes podem inscrever-se online para visitar a exposição, embora o acesso integral aos documentos esteja limitado. Segundo os organizadores, o Departamento de Justiça terá falhado na ocultação de nomes de algumas vítimas presentes nos ficheiros, motivo pelo qual o público em geral não pode consultar diretamente os documentos. Jornalistas, advogados e alguns profissionais têm, contudo, autorização especial para aceder aos ficheiros.