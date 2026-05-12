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Internacional
Governo de Starmer continua a "encolher". Já são três as secretárias a apresentar demissão
12 mai, 2026 - 10:47 • Vítor Mesquita , Daniela Espírito Santo com Reuters
Depois da secretária de Estado adjunta da Fé e Comunidades ter apresentado a demissão é agora a vez da secretária de Estado da Proteção e Combate à Violência contra as Mulheres e da secretária de Estado das Vítimas também se demitirem.
Depois da a secretária de Estado adjunta da Fé e Comunidades ter anunciado, esta terça-feira, a sua demissão, a secretária de Estado da Proteção e Combate à Violência contra as Mulheres também decidiu demitir-se.
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Ainda esta manhã, Miatta Fahnbulleh demitiu-se do cargo e, ao fazê-lo pedindo a demissão do primeiro-ministro. Foi a primeira secretaria a perder um alto cargo, após quatro assessores ministeriais terem pedido a demissão na noite de segunda-feira.
Miatta Fahnbulleh escreveu uma carta a Keir Starmer e divulgou-a nas redes sociais. Nela, exorta o "primeiro-ministro a fazer o que é certo para o país e para o Partido" e a "estabelecer um calendário para uma transição ordeira". A secretária de Estado adjunta admite estar orgulhosa do que foi feito pelo Executivo que integrou até ao momento, mas lamenta que o Governo não tenha agido "com a visão, ritmo e ambição que o mandato de mudança exige".
"O nosso país enfrenta enormes desafios e as pessoas clamam pela escala de mudança que isso exige. público não acredita que se possa liderar esta mudança - e eu também não", continua.
Em sentido contrário, vários elementos do executivo britânico, à saída da reunião de emergência em Downing Street, esta terça-feira, mostram a intenção de prosseguir o trabalho do Governo.
Várias declarações citadas pela agência Reuters apontam para a continuação de Keir Starmer no cargo de primeiro-ministro britânico, cuja liderança não terá sido posta em causa.
Nas últimas horas tem aumentado a pressão sobre primeiro-ministro britânico: vários ministros exigem um calendário para que Starmer abandone funções.
Em causa os recentes resultados eleitorais considerados desastrosos para os trabalhistas. Na resposta, Keir Starmer apela à calma e, por agora, não se demite do cargo.
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