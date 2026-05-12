Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 12 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Hantavírus. Diretor da OMS garante que não há sinais de um surto alargado

12 mai, 2026 - 10:35 • João Malheiro

Mesmo assim, dado o período de incubação do vírus, ainda podem surgir novos casos oriundos do surto do cruzeiro.

A+ / A-

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) garante que não há sinais de um surto alargado de hantavírus.

No entanto, Tedros Adhanom Ghebreyesus não descarta que possam surgir ainda novos casos, depois do surto no cruzeiro MV Hondius.

"Dado o período de incubação longo do vírus, é possível que haja mais casos nas próximas semanas", aponta o responsável da OMS, em conferência de imprensa, em Espanha.

Neste momento, a OMS acredita que todos os passageiros do cruzeiro foram localizados.

Já a ministra da Saúde espanhola atualizou esta manhã o estado de saúde do passageiro do cruzeiro espanhol que testou positivo para hantavírus na segunda-feira. De acordo com o governo espanhol, o paciente tem febre e dificuldades respiratórias, mas encontra-se estável.

Entretanto, os dois aviões que levaram os 28 passageiros neerlandeses para os Países Baixos já aterraram. 12 foram colocados em quarentena durante seis semanas.

Já o cruzeiro prossegue a sua viagem até aos Países Baixos, com a expectativa de completar o percurso no domingo. A bordo encontram-se 25 tripulantes e dois profissionais de saúde, assim como o corpo congelado da primeira vítima do surto de hantavírus.

Comissão Europeia assume coordenação resposta ao surto

A Comissão Europeia anunciou que assume a coordenação da resposta em solo europeu ao surto do cruzeiro.

Em comunicado, o orgão executivo da União Europeia sublinha que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças "considera o risco para a população em geral na Europa como muito baixo" e que estão a ser "aplicadas medida adequadas de prevenção e controlo" do hantavírus.

"A Comissão Europeia está a tomar medidas para coordenar e apoiar as respostas das autoridades dos Estados-Membros ao surto de hantavírus", refere o comunicado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 12 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

Papa Leão XIV

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na Á(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)