Hantavírus. Diretor da OMS garante que não há sinais de um surto alargado

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) garante que não há sinais de um surto alargado de hantavírus.

No entanto, Tedros Adhanom Ghebreyesus não descarta que possam surgir ainda novos casos, depois do surto no cruzeiro MV Hondius.

"Dado o período de incubação longo do vírus, é possível que haja mais casos nas próximas semanas", aponta o responsável da OMS, em conferência de imprensa, em Espanha.

Neste momento, a OMS acredita que todos os passageiros do cruzeiro foram localizados. Atualmente, há 11 casos reportados, nove deles já confirmados com teste positivo.

Já a ministra da Saúde espanhola atualizou esta manhã o estado de saúde do passageiro do cruzeiro espanhol que testou positivo para hantavírus na segunda-feira. De acordo com o governo espanhol, o paciente tem febre e dificuldades respiratórias, mas encontra-se estável.

Entretanto, os dois aviões que levaram os 28 passageiros neerlandeses para os Países Baixos já aterraram. 12 foram colocados em quarentena durante seis semanas.

Já o cruzeiro prossegue a sua viagem até aos Países Baixos, com a expectativa de completar o percurso no domingo. A bordo encontram-se 25 tripulantes e dois profissionais de saúde, assim como o corpo congelado da primeira vítima do surto de hantavírus.

Comissão Europeia assume coordenação resposta ao surto

A Comissão Europeia anunciou que assume a coordenação da resposta em solo europeu ao surto do cruzeiro.

Em comunicado, o orgão executivo da União Europeia sublinha que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças "considera o risco para a população em geral na Europa como muito baixo" e que estão a ser "aplicadas medida adequadas de prevenção e controlo" do hantavírus.

"A Comissão Europeia está a tomar medidas para coordenar e apoiar as respostas das autoridades dos Estados-Membros ao surto de hantavírus", refere o comunicado.