Hantavírus. Não há italianos hospitalizados, doente que voou na KLM está em isolamento

Segundo a OMS, há 9 casos confirmados de infeção por hantavírus e dois prováveis.

A viúva acabou por ficar internada em Joanesburgo, onde chegou depois de ter feito escala em Santa Helena, e morreu no hospital. Estava infetada com hantavírus.

O homem terá viajado no mesmo avião da KLM onde a neerlandesa, viúva da primeira pessoa a morrer no cruzeiro, esteve durante alguns instantes. Pretendia voar para Amesterdão, mas como se sentia mal não foi permitido à mulher seguir viagem.

Não há, até à data, qualquer italiano internado por suspeita de ter contraído o hantavírus. O esclarecimento foi feito pelo Ministério da Saúde italiano à britânica Sky News , depois de vários meios de comunicação terem avançado que um italiano estaria hospitalizado depois de começar a ter sintomas.

Quanto ao italiano, passageiro do avião KLM, será testado como todos os outros italianos que viajaram no mesmo voo. Os outros dois casos suspeitos desse mesmo voo — uma espanhola e uma comissária de bordo neerlandesa. Ambas testaram negativo.

"Não há nenhum homem internado em hospitais italianos. O caso mencionado está sob controle e encontra-se em sua casa, em quarentena e vamos testá-lo. Mas está em casa", respondeu o governo italiano à Sky News.

Inicialmente, alegou-se que o homem estava internado no Instituto Nacional de Doenças Infecciosas Lazzaro Spallanzani.

A própria unidade de saúde desmentiu o caso e disse estar apenas a analisar os testes dos vários italianos em quarentena.

Também a presidente de câmara de Villa San Giovanni, localidade de onde o homem será oriundo, negou o seu transporte para o hospital. “Desmentimos", disse Giusy Caminiti. "Após contactos com o próprio e com a Autoridade de Saúde de Reggio Calabria: o homem nunca apresentou sintomas atribuíveis ao hantavírus."

A autarca esclareceu que, quarta-feira, tal como os outros italianos que seguiam naquele voo da KLM, "será submetido a testes ordenados, por precaução, pelo Ministério da Saúde, e as amostras recolhidas serão enviadas para o Spallanzani”.