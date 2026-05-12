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Médio Oriente

Irão alarga definição estratégica do Estreito de Ormuz

12 mai, 2026 - 11:48 • Olímpia Mairos , com Reuters

Teerão afirma que o Estreito de Ormuz deixou de ser uma faixa marítima limitada e passou a constituir uma “vasta área operacional” com maior relevância militar e estratégica.

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O Irão anunciou uma nova definição estratégica do Estreito de Ormuz, alargando significativamente a área considerada sob relevância militar pela Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), numa altura de crescente tensão com os Estados Unidos e Israel.

Segundo a agência estatal iraniana Fars, citada pela Reuters, o vice-diretor político da Marinha da IRGC, Mohammad Akbarzadeh, afirmou esta terça-feira que o estreito deixou de ser visto como uma faixa marítima limitada em torno de algumas ilhas do Golfo.

“No passado, o Estreito de Ormuz era definido como uma área limitada em torno de ilhas como Hormuz e Hengam, mas hoje essa visão mudou”, declarou o responsável iraniano.

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De acordo com Akbarzadeh, Teerão considera agora o estreito como “uma vasta área operacional” que se estende desde a cidade de Jask, a leste, até à ilha de Siri, a oeste.

A alteração surge no contexto do conflito regional envolvendo o Irão, os Estados Unidos e Israel, e representa o segundo alargamento anunciado por Teerão desde o início das hostilidades.

No passado dia 4 de maio, a Marinha da IRGC tinha já divulgado um mapa que mostrava uma nova zona de controlo ao longo de parte significativa da costa dos Emirados Árabes Unidos no Golfo de Omã. Essa área abrangia desde o Monte Mobarak, no Irão, e o emirado de Fujairah, até à ilha iraniana de Qeshm e ao emirado de Umm al Quwain.

As agências iranianas Fars e Tasnim indicam ainda que a largura do Estreito de Ormuz passou de uma estimativa de 20-30 milhas para entre 200 e 300 milhas.

O Estreito de Ormuz é uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo, por onde passa cerca de um quinto do abastecimento global de petróleo e gás natural liquefeito. A via é essencial para as exportações energéticas de países como a Arábia Saudita, Iraque e Qatar.

As autoridades iranianas não responderam, até ao momento, aos pedidos de comentário da agência Reuters sobre o anúncio.

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