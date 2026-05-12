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Normalizado acesso por estrada ao aeroporto de Bruxelas
12 mai, 2026 - 09:31 • João Malheiro
Durante cerca de três horas e devido a uma fuga de gás, só foi possível a deslocação para o aeroporto por comboio.
Já está resolvida a fuga de gás que levou ao corte de todas as estradas de acesso ao aeroporto de Bruxelas, na Bélgica, esta terça-feira.
Durante cerca de três horas, a única forma de aceder ao aeroporto foi via comboio.
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A fuga de gás deveu-se a obras nas estradas, perto do aeroporto.
[notícia atualizada às 12h16]
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