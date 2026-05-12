Reino Unido. Secretária de Estado adjunta demite-se e pede saída de Starmer

É a primeira baixa de relevo do Governo de Starmer: a secretária de Estado adjunta da Fé e Comunidades anunciou, esta terça-feira, a sua demissão.

Miatta Fahnbulleh demitiu-se do cargo e, ao fazê-lo pedindo a demissão do primeiro-ministro. É a primeira secretaria a perder um alto cargo, após quatro assessores ministeriais terem pedido a demissão na noite de segunda-feira.

Miatta Fahnbulleh escreveu uma carta a Keir Starmer e divulgou-a nas redes sociais. Nela, exorta o "primeiro-ministro a fazer o que é certo para o país e para o Partido" e a "estabelecer um calendário para uma transição ordeira". A secretária de Estado adjunta admite estar orgulhosa do que foi feito pelo Executivo que integrou até ao momento, mas lamenta que o Governo não tenha agido "com a visão, ritmo e ambição que o mandato de mudança exige".