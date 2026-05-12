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Sismo abala Teerão

12 mai, 2026 - 22:10 • Ricardo Vieira

O epicentro foi localizado a 10 quilómetros de profundidade, de acordo com o Centro de Sismologia do Irão.

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A cidade de Teerão, capital do Irão, foi abalada esta terça-feira à noite por um tremor de terra de magnitude 4,6 na escala de Richter.

O epicentro foi localizado a 10 quilómetros de profundidade, de acordo com o Centro de Sismologia do Irão, citado pela comunicação social do país.

O tremor de terra aconteceu entre Teerão e Mazandaran.

Até ao momento, não há informação sobre estragos materiais ou vítimas.

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