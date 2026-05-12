- Noticiário das 21h
- 12 mai, 2026
-
Trump concorda com Putin: guerra na Ucrânia "muito próxima do fim"
12 mai, 2026 - 20:10 • Ricardo Vieira, com Reuters
Presidente norte-americano manifestou confiança na possibilidade de um acordo entre a Rússia e a Ucrânia.
A guerra na Ucrânia estará “muito próxima do fim”, afirmou esta terça-feira o Presidente dos Estados Unidos.
Donald Trump manifestou confiança na possibilidade de um acordo entre a Rússia e a Ucrânia.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“O fim da guerra na Ucrânia está, sinceramente, muito próximo”, declarou Trump aos jornalistas, antes de partir da Casa Branca para uma visita oficial à China.
Guerra na Ucrânia
Putin diz que guerra na Ucrânia "está a chegar ao fim" e abre portas a negociações com Bruxelas
Presidente russo indicou o nome de Gerhard Schroed(...)
As declarações do Presidente norte-americano surgem em linha com comentários feitos no sábado pelo Presidente russo, Vladimir Putin.
No dia da vitória sobre a Alemanha nazi, durante a II Guerra Mundial, Putin disse acreditar que o conflito na Ucrânia "está a chegar ao fim".
O Presidente russo rejeita um encontro com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, pelo menos até "se chegar a um acordo para uma paz duradoura".
A falar no Kremlin, Putin não descartou a existência de potenciais negociações com a Europa.
- Noticiário das 21h
- 12 mai, 2026
-