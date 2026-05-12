Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 12 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Trump concorda com Putin: guerra na Ucrânia "muito próxima do fim"

12 mai, 2026 - 20:10 • Ricardo Vieira, com Reuters

Presidente norte-americano manifestou confiança na possibilidade de um acordo entre a Rússia e a Ucrânia.

A+ / A-

A guerra na Ucrânia estará “muito próxima do fim”, afirmou esta terça-feira o Presidente dos Estados Unidos.

Donald Trump manifestou confiança na possibilidade de um acordo entre a Rússia e a Ucrânia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“O fim da guerra na Ucrânia está, sinceramente, muito próximo”, declarou Trump aos jornalistas, antes de partir da Casa Branca para uma visita oficial à China.

Putin diz que guerra na Ucrânia "está a chegar ao fim" e abre portas a negociações com Bruxelas

Guerra na Ucrânia

Putin diz que guerra na Ucrânia "está a chegar ao fim" e abre portas a negociações com Bruxelas

Presidente russo indicou o nome de Gerhard Schroed(...)

As declarações do Presidente norte-americano surgem em linha com comentários feitos no sábado pelo Presidente russo, Vladimir Putin.

No dia da vitória sobre a Alemanha nazi, durante a II Guerra Mundial, Putin disse acreditar que o conflito na Ucrânia "está a chegar ao fim".

O Presidente russo rejeita um encontro com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, pelo menos até "se chegar a um acordo para uma paz duradoura".

A falar no Kremlin, Putin não descartou a existência de potenciais negociações com a Europa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 12 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "roubar a cena" na tomada de posse de Magyar como primeiro-ministro

Hungria

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "roubar a cena" na tomada de posse de Magyar como primeiro-ministro

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Cruzeiro com surto de hantavírus parte para as Canárias. “Não é a próxima pandemia”, diz OMS

Cruzeiro com surto de hantavírus parte para as Canária(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)