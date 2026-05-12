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Médio Oriente
Trump diz que não precisa da China para chegar a um acordo com Irão
12 mai, 2026 - 20:58 • Catarina Magalhães, com Reuters
Apesar de negar ajuda para chegar a um acordo com o Irão, Trump reconhece que o líder chinês Xi Jinping tem sido "relativamente um bom amigo" e recebe "muito petróleo daquela área".
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta terça-feira que espera uma visita produtiva à China, mas deixou claro que não precisa da ajuda do líder chinês, Xi Jinping, para chegar a um acordo com o Irão.
"Não acho que precisemos de ajuda com o Irão. Vamos vencer isto de uma forma ou de outra, pacificamente ou não", contou Trump aos jornalistas antes de sair da Casa Branca rumo à China.
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Apesar de elogiar Xi Jinping como "um bom amigo", Trump acredita que as conversas não vão levar a uma solução para o conflito no Irão.
"Acho que primeiro vamos ter uma longa conversa sobre o assunto. Ele tem sido relativamente bom e um bom amigo, sejamos honestos, se pensarmos no bloqueio do estreito de Ormuz", disse o líder dos Estados Unidos da América.
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Trump relembrou ainda que a nação chinesa recebe "muito petróleo daquela área".
"Vai ser uma viagem muito emocionante e boas coisas vão acontecer", espera o Presidente dos EUA.
Trump insistiu ainda que os Estados Unidos ganharam o conflito e que o Irão não tem, nem "nunca terá" uma arma nuclear, referindo ainda que os meios de defesa de Teerão estão "completamente destruídos".
Esta viagem acontece num momento em que a guerra com o Irão continua sem solução e as negociações diplomáticas para pôr fim ao conflito permanecem num impasse.
Por sua vez, Pequim mantém relações com Teerão e continua a ser um dos principais compradores das exportações petrolíferas iranianas.
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