Trump diz que não precisa da China para chegar a um acordo com Irão

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta terça-feira que espera uma visita produtiva à China, mas deixou claro que não precisa da ajuda do líder chinês, Xi Jinping, para chegar a um acordo com o Irão.

"Não acho que precisemos de ajuda com o Irão. Vamos vencer isto de uma forma ou de outra, pacificamente ou não", contou Trump aos jornalistas antes de sair da Casa Branca rumo à China.

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Apesar de elogiar Xi Jinping como "um bom amigo", Trump acredita que as conversas não vão levar a uma solução para o conflito no Irão.

"Acho que primeiro vamos ter uma longa conversa sobre o assunto. Ele tem sido relativamente bom e um bom amigo, sejamos honestos, se pensarmos no bloqueio do estreito de Ormuz", disse o líder dos Estados Unidos da América.