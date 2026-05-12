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Trump quer suspender impostos sobre combustíveis nos EUA

12 mai, 2026 - 00:12 • Lusa

Medida ainda precisa da aprovação do Congresso, onde o partido republicano dispõe apenas de uma maioria muito ténue.

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O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, disse na segunda-feira que quer suspender temporariamente o imposto federal sobre os preços da gasolina para atenuar as consequências para a carteira dos americanos da guerra que iniciou no Irão.

"Vamos suspender o imposto sobre o combustível durante algum tempo, e quando o preço baixar, iremos reinseri-lo progressivamente", afirmou o presidente americano à estação televisiva CBS.

Esta medida necessita da aprovação do Congresso, onde o partido republicano dispõe apenas de uma maioria muito ténue.

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O senador Josh Hawley do Missouri reagiu às declarações do chefe de Estado, anunciando a apresentação de um projeto de lei. A deputada da Flórida (sudeste) Anna Paulina Luna pretende fazer o mesmo "esta semana".

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Segundo a Agência Americana de Informação sobre a Energia (EIA), o imposto federal em vigor representa atualmente 18,4 cêntimos por galão de gasolina (3,78 litros, a unidade de medida em vigor nos Estados Unidos) e 24,4 cêntimos para o galão de gasóleo.

Além disso, os 50 estados dos EUA acrescentam o seu próprio imposto, muito variável. Em média, equivale a 29 cêntimos por galão de gasolina.

Os preços dos combustíveis dispararam desde os primeiros ataques israelitas e americanos ao Irão, com o conflito a bloquear grande parte das exportações de hidrocarbonetos do Golfo.

Nos postos de gasolina americanos, a gasolina normal é agora vendida, em média, a 4,52 dólares (3,82 euros) por galão, segundo os dados da associação automóvel americana (AAA), que são de referência. Antes da guerra, o galão custava cerca de três dólares.

A Casa Branca já anunciou várias medidas para limitar a sua subida, levantando temporariamente as sanções sobre o petróleo russo e facilitando o transporte marítimo de combustíveis entre os portos americanos.

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