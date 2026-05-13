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Acordo comercial com UE abre "novos horizontes" comerciais ao México

13 mai, 2026 - 00:25 • Lusa

"Estamos a abrir novos horizontes porque também precisamos de proteger a nossa economia", enfatizou a chefe de Estado mexicana.

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A Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou na terça-feira que o país centro-americano abrirá "novos horizontes" comerciais com o novo acordo com a União Europeia (UE), enquanto negoceia a revisão de tratados com Estados Unidos e Canadá.

O acordo comercial atualizado entre a UE e o México será assinado a 22 de maio na Cidade do México, na presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na cimeira bilateral de alto nível em mais de uma década.

"É muito importante avançar com a revisão do tratado com os Estados Unidos e o Canadá; é fundamental, mas também estamos a abrir outras vias", declarou a líder mexicana na sua tradicional conferência de imprensa matinal.

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"Estamos a abrir novos horizontes (...) porque também precisamos de proteger a nossa economia", enfatizou a chefe de Estado mexicana.

Segundo Claudia Sheinbaum, a atualização do acordo com a UE "vai atrair mais investimento estrangeiro para o México e aumentar a comercialização dos produtos do país latino-americano na Europa.

As negociações para um acordo revisto começaram em maio de 2016, e um acordo de princípio sobre aspetos comerciais foi alcançado em 2018, mas nunca ratificado.

O acordo revisto inclui novas áreas como o comércio digital, o apoio às pequenas e médias empresas (PME) e o acesso preferencial para os produtos agroalimentares mexicanos no mercado europeu.

Sheinbaum salientou que o acordo modernizado demonstra segurança para o investimento estrangeiro.

"É um passo muito positivo e demonstra bem a segurança que existe em relação ao país", afirmou.

A atualização do acordo com a UE coincide com as negociações entre o México, os Estados Unidos e o Canadá para rever o seu acordo de comércio livre, o USMCA, no meio das políticas tarifárias agressivas do Presidente norte-americano, Donald Trump.

O México é o segundo maior parceiro comercial da UE na América Latina, a seguir ao Brasil.

Em 2025, a União Europeia foi o segundo maior mercado para as exportações mexicanas, com 27,7 mil milhões de dólares (23,6 mil milhões de euros), enquanto as importações totalizaram quase 67 mil milhões de dólares (57 mil milhões de euros).

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