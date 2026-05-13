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Conheça o "Mona", um café onde servem humanos mas a IA é o chefe

13 mai, 2026 - 07:13 • Lusa

Muitos clientes do café acharam divertido visitar um estabelecimento gerido por IA. Os clientes podem pegar num telefone dentro do café e fazer perguntas à agente.

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A startup Andon Labs, com sede em São Francisco, colocou uma agente de inteligência artificial (IA) apelidada de Mona à frente do Andon Café, em Estocolmo, supervisionando o negócio, da contratação à gestão de stocks.

Embora os baristas humanos ainda preparem o café e sirvam os pedidos, a agente de IA - alimentada pela Gemini da Google - supervisiona quase todos os outros aspetos do negócio.

Não é claro quanto tempo vai durar a experiência, mas a agente de IA parece estar a ter dificuldades em obter lucro no competitivo mercado do café de Estocolmo.

O café faturou mais de 5.700 dólares (4.841 euros) em vendas desde que abriu em meados de abril, mas restam menos de 5.000 dólares (4.246 euros) do orçamento inicial de mais de 21.000 dólares (17.837 euros).

Grande parte do dinheiro foi gasto em custos iniciais únicos, e a esperança é que, eventualmente, estabilize e dê lucro.

Muitos clientes do café acharam divertido visitar um estabelecimento gerido por IA. Os clientes podem pegar num telefone dentro do café e fazer perguntas à agente de IA.

Contudo, os especialistas manifestam inúmeras preocupações éticas, desde o papel da tecnologia no futuro da humanidade à realização de entrevistas de emprego e à avaliação do desempenho dos colaboradores.

Emrah Karakaya, professor associado de economia industrial no Instituto Real de Tecnologia KTH de Estocolmo, comparou a experiência a "abrir a caixa de Pandora" e disse que colocar a IA no comando pode causar muitos problemas. O que poderia acontecer, disse, se um cliente sofrer uma intoxicação alimentar? De quem é a culpa?

"Se não tiver a infraestrutura organizacional necessária e ignorar estes erros, isso pode causar danos às pessoas, à sociedade, ao ambiente e às empresas", disse Karakaya.

Fundada em 2023, a Andon Labs é uma 'startup' de segurança e investigação em IA que afirma concentrar-se em "testar a resistência" dos agentes de IA no mundo real, fornecendo-lhes "ferramentas reais e dinheiro real".

A tecnológica trabalhou com a OpenAI, criadora do ChatGPT, a Anthropic, do Claude, a Google DeepMind e a xAI de Elon Musk, e está a preparar-se para um futuro onde "as organizações são geridas autonomamente por IA".

O café sueco é apresentado como uma "experiência controlada" para explorar como a IA poderá ser implementada no futuro.

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