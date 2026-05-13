Conheça o "Mona", um café onde servem humanos mas a IA é o chefe

A startup Andon Labs, com sede em São Francisco, colocou uma agente de inteligência artificial (IA) apelidada de Mona à frente do Andon Café, em Estocolmo, supervisionando o negócio, da contratação à gestão de stocks.

Embora os baristas humanos ainda preparem o café e sirvam os pedidos, a agente de IA - alimentada pela Gemini da Google - supervisiona quase todos os outros aspetos do negócio.

Não é claro quanto tempo vai durar a experiência, mas a agente de IA parece estar a ter dificuldades em obter lucro no competitivo mercado do café de Estocolmo.

O café faturou mais de 5.700 dólares (4.841 euros) em vendas desde que abriu em meados de abril, mas restam menos de 5.000 dólares (4.246 euros) do orçamento inicial de mais de 21.000 dólares (17.837 euros).

Grande parte do dinheiro foi gasto em custos iniciais únicos, e a esperança é que, eventualmente, estabilize e dê lucro.

Muitos clientes do café acharam divertido visitar um estabelecimento gerido por IA. Os clientes podem pegar num telefone dentro do café e fazer perguntas à agente de IA.