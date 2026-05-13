França vai "tomar iniciativa" na ONU para missão pacífica em Ormuz

A França vai "tomar a iniciativa" nas Nações Unidas para propor uma missão "completamente neutra e pacífica" para garantir a segurança do estreito de Ormuz no futuro, adiantou esta terça-feira o Presidente francês, Emmanuel Macron.

"Precisamos de obter a reabertura incondicional de Ormuz, sem portagens. Isto é possível desmantelando todos os bloqueios e envolvendo-nos verdadeiramente neste diálogo exigente com o Irão", frisou o chefe de Estado francês em declarações à TV5, France 24 e Radio France Internationale.

Macron, que falou no final de uma cimeira franco-africana, lamentou "uma escalada nas declarações" dos lados norte-americano e iraniano e apelou a um "cessar-fogo totalmente respeitado", considerando inaceitável que não esteja a ser respeitado no Líbano.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



França e Reino Unido, liderando uma coligação marítima de países não beligerantes, propõem uma missão multinacional para garantir a segurança do estreito de Ormuz, assim que o Irão e os Estados Unidos da América (EUA) aceitem suspender os respetivos bloqueios, e em consulta com estes dois países.

Prevê-se que a iniciativa na ONU assuma a forma de um projeto de resolução para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, para estabelecer um enquadramento para esta potencial missão.