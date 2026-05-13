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Hungria
Governo húngaro chama embaixador russo após ataque perto da fronteira
13 mai, 2026 - 23:43 • Lusa
Federação Russa disparou esta quarta-feira pelo menos 800 drones em cerca de 20 regiões ucranianas, causando pelos menos seis pessoas e ferindo dezenas.
O primeiro-ministro húngaro, Péter Magyar, informou esta quarta-feira que o seu governo convocou o embaixador russo depois de um ataque massivo de drones próximo da fronteira com a Ucrânia, uma alteração relevante das relações amigáveis do seu antecessor com Moscovo.
Em declarações a jornalistas, Magyar disse que "o governo húngaro condena fortemente o ataque russo na Transcarpatia", região ucraniana.
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O chefe de governo húngaro acrescentou que a ministra dos Negócios Estrangeiros, Anita Orbán, vai falar com o embaixador nesta quinta-feira de manhã.
Esta quarta-feira, a Federação Russa disparou pelo menos 800 drones em cerca de 20 regiões ucranianas, causando pelos menos seis pessoas e ferindo dezenas.
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