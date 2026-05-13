Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 14 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Hungria

Governo húngaro chama embaixador russo após ataque perto da fronteira

13 mai, 2026 - 23:43 • Lusa

Federação Russa disparou esta quarta-feira pelo menos 800 drones em cerca de 20 regiões ucranianas, causando pelos menos seis pessoas e ferindo dezenas.

A+ / A-

O primeiro-ministro húngaro, Péter Magyar, informou esta quarta-feira que o seu governo convocou o embaixador russo depois de um ataque massivo de drones próximo da fronteira com a Ucrânia, uma alteração relevante das relações amigáveis do seu antecessor com Moscovo.

Em declarações a jornalistas, Magyar disse que "o governo húngaro condena fortemente o ataque russo na Transcarpatia", região ucraniana.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O chefe de governo húngaro acrescentou que a ministra dos Negócios Estrangeiros, Anita Orbán, vai falar com o embaixador nesta quinta-feira de manhã.

Esta quarta-feira, a Federação Russa disparou pelo menos 800 drones em cerca de 20 regiões ucranianas, causando pelos menos seis pessoas e ferindo dezenas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 14 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "roubar a cena" na tomada de posse de Magyar como primeiro-ministro

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "ro(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Cruzeiro com surto de hantavírus parte para as Canárias. “Não é a próxima pandemia”, diz OMS

Cruzeiro com surto de hantavírus parte para as Canária(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?