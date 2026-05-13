Navio russo poderá ter afundado perto de Espanha com carga nuclear para Coreia do Norte

13 mai, 2026 - 00:13 • Catarina Magalhães

Com bandeira russa e 142 metros de comprimento, o navio foi avistado pelo serviço espanhol de salvamento e segurança 11 horas antes de afundar. O alegado incidente aconteceu em dezembro de 2024.

Um navio de carga russo poderá ter afundado no Mediterrâneo, perto da costa espanhola, enquanto transportava reatores nucleares, avançou a estação televisiva "CNN Internacional".

O incidente afundou a 23 de dezembro de 2024 e tinha alegadamente como destino a Coreia do Norte, aliada de Moscovo.

O "Ursa Major", um navio com bandeira russa com 142 metros de comprimento e ligado ao estado russo, foi avistado pelo serviço espanhol de salvamento e segurança 11 horas antes de afundar.

Visivelmente inclinado, o navio emitiu um pedido de socorro e a tripulação foi abandonando o navio depois de três alegadas explosões na casa das máquinas.

Horas depois das autoridades espanholas começarem a tentativa de socorro, um navio de guerra russo chegou ao local, assumiu as operações e ordenou que as duas embarcações espanholas se afastassem para uma distância de duas milhas náuticas.

Sabe-se que dois membros da tripulação morreram nas explosões iniciais, enquanto outros 14 foram resgatados.

Segundo a CNN, este incidente “poderá representar uma rara intervenção militar ocidental de alto risco para impedir que a Rússia enviasse uma actualização tecnológica nuclear para um aliado-chave, a Coreia do Norte”.

