- Noticiário das 0h
- 13 mai, 2026
-
Investigação
Navio russo poderá ter afundado perto de Espanha com carga nuclear para Coreia do Norte
13 mai, 2026 - 00:13 • Catarina Magalhães
Com bandeira russa e 142 metros de comprimento, o navio foi avistado pelo serviço espanhol de salvamento e segurança 11 horas antes de afundar. O alegado incidente aconteceu em dezembro de 2024.
Um navio de carga russo poderá ter afundado no Mediterrâneo, perto da costa espanhola, enquanto transportava reatores nucleares, avançou a estação televisiva "CNN Internacional".
O incidente afundou a 23 de dezembro de 2024 e tinha alegadamente como destino a Coreia do Norte, aliada de Moscovo.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O "Ursa Major", um navio com bandeira russa com 142 metros de comprimento e ligado ao estado russo, foi avistado pelo serviço espanhol de salvamento e segurança 11 horas antes de afundar.
Defesa
Marinha está a monitorizar navio russo que navega há três dias pela costa portuguesa
Navio russo que navega "de sul para norte" ao long(...)
Visivelmente inclinado, o navio emitiu um pedido de socorro e a tripulação foi abandonando o navio depois de três alegadas explosões na casa das máquinas.
Horas depois das autoridades espanholas começarem a tentativa de socorro, um navio de guerra russo chegou ao local, assumiu as operações e ordenou que as duas embarcações espanholas se afastassem para uma distância de duas milhas náuticas.
Sabe-se que dois membros da tripulação morreram nas explosões iniciais, enquanto outros 14 foram resgatados.
Segundo a CNN, este incidente “poderá representar uma rara intervenção militar ocidental de alto risco para impedir que a Rússia enviasse uma actualização tecnológica nuclear para um aliado-chave, a Coreia do Norte”.
- Noticiário das 0h
- 13 mai, 2026
-