Obesidade dispara nos países mais pobres e abranda em Portugal e noutros países desenvolvidos

Considerada como uma "epidemia" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade é uma "grave crise global" que uma em cada oito pessoas no mundo e um novo estudo divulgado esta quarta-feira revela que este problema de saúde está a seguir uma tendência diferente. Segundo um estudo liderado pelo Imperial College de Londres publicado na revista de ciência "Nature", o mundo está agora dividido em dois: a obesidade está a abrandar nos países desenvolvidos e a acelerar nos países em desenvolvimento. As perceções sobre a imagem corporal, as rotinas alimentares, a atividade física, os níveis de rendimento e a edução são aspetos que influenciam o peso.

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Nas últimas quatro décadas, o mundo esteve dominado pelo aumento das taxas de excesso de peso, considerado como uma das maiores ameaças à saúde pública global.

Depois de estudarem dados de saúde de 200 países e territórios de 1980 a 2024, os investigadores perceberam que os níveis crescentes de obesidade abrandaram e até começaram a diminuir em muitos países, como em Portugal. Apesar dos casos terem duplicado nos adultos e quadruplicado nos adolescentes nas últimas quatro décadas, os cientistas defendem que a tendência internacional para a obesidade "não é inevitável". Já antes da viragem do milénio, as taxas de obesidade infantil estavam a crescer nos países ricos, mas essa tendência já abrandou e até inverteu primeiro na Dinamarca e depois na França, Itália, Suíça, Bélgica, Alemanha e até em Portugal desde os anos 2000. Já os adultos seguiram a mesma tendência uma década mais tarde. No entanto, a Austrália, a Finlândia e a Suécia continuam, por exemplo, com uma subida persistente de casos entre os mais novos e os adultos. O abrandamento desta epidemia nos países baixos deve-se, então, a uma "combinação de fatores sociais, económicos e tecnológicos" que interferem na dieta alimentar de cada um.