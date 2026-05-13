Relações comerciais EUA-China. "A Europa sai sempre perdedora quando as duas grandes potências se entendem"

O Air Force One que levou Donald Trump a Pequim aterrou perto das 13h00 (hora de Lisboa), mas a cerimónia de boas-vindas – no Grande Palácio do Povo – só deverá acontecer quando já for madrugada em Portugal, porque já caiu a noite na China (+7 horas).

Do contacto, olhos nos olhos, entre Xi Jinping e Donald Trump espera-se, sobretudo, alguma distensão das relações comerciais entre os dois países.

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Alguns analistas de política internacional sugerem que será difícil que os dois líderes assinem um grande tratado, mas admitem avanços relativamente à compra de produtos agrícolas norte-americanos, pela China, e que o mesmo poderá acontecer no que diz respeito à compra e aviões Boeing. Já sobre o Irão, país amigo da China, seria surpreendente que existisse algum entendimento, tanto mais que Donald Trump disse, à partida dos EUA, que não precisa da ajuda de Pequim.

Na leitura do embaixador Mário Godinho de Matos – que começou a carreira diplomática em Washington e que integrou o Grupo de Ligação Conjunto Luso-Chinês no processo de transição de Macau para a China – é provável que, apesar de sensível, o Irão seja tema de conversa, mas devem ser as relações comerciais a marcar a agenda. E neste ponto, o diplomata confessa que "a Europa sai sempre, em algum sentido, perdedora quando as duas grandes potências se entendem, por exemplo, na compra exclusiva de produtos, de mercadorias".

O que espera desta visita de Donald Trump à China? Acredita que o Presidente norte-americano e Xi Jinping vão debater a crise no Médio Oriente e o conflito entre os EUA e o Irão?

Eventualmente, sim. À margem, talvez, das grandes questões comerciais, porque eu acho que o "core" [o essencial] da discussão será basicamente comercial e isso vê-se até pela delegação do Presidente Trump, que leva a Pequim os presidentes das principais tecnológicas americanas. Isso dá uma indicação que será um dos aspetos principais.

A questão do Irão está de tal maneira enquistada, digamos assim, nas duas partes, que provavelmente será tratada à margem das questões comerciais. Mas enfim, vamos ver se a parte chinesa apresenta alguma luz sobre como resolver o problema.