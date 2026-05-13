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Guerra na Ucrânia
Rússia lança vaga de ataques com 800 drones contra a Ucrânia após cessar-fogo
13 mai, 2026 - 17:41 • Ricardo Vieira, com Reuters
Instalações petrolíferas e caminhos de ferro foram alguns dos alvos das bombas russas.
A Rússia lançou esta quarta-feira uma vaga de ataques contra alvos em várias cidades da Ucrânia.
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, diz que 800 drones foram disparados desde a meia-noite.
Instalações petrolíferas e caminhos de ferro foram alguns dos alvos das bombas russas.
[em atualização]
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