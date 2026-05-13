Sequenciação do ADN está mais rápida graças a estes cientistas

Três cientistas que desenvolveram tecnologias de sequenciação do ADN venceram o Prémio Princesa das Astúrias de Investigação Científica e Técnica 2026, anunciou esta quarta-feira o júri. Os premiados são os químicos britânicos David Klenerman e Shankar Balasubramanian e o biofísico francês Pascal Mayer, "por terem desenvolvido as tecnologias de sequenciação de ADN mais utilizadas atualmente". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Estes métodos impulsionaram o diagnóstico clínico e a investigação em biologia, biomedicina, medicina forense e ecologia", sublinhou o júri, num comunicado divulgado pela Fundação Princesa das Astúrias.

Segundo a nota, "antes dos desenvolvimentos destes três investigadores, a sequenciação de um genoma humano completo requeria meses e milhões de euros" e hoje faz-se "num dia e de uma forma milhares de vezes mais económica". As tecnologias desenvolvidas pelos cientistas agora distinguidos "deram lugar a uma ferramenta genética de uso quotidiano que revolucionou a medicina personalizada", acrescentou o júri. Os Prémios Princesa das Astúrias, atribuídos pela Fundação Princesa das Astúrias, distinguem o "trabalho científico, técnico, cultural, social e humanitário" realizado por pessoas ou instituições a nível internacional. São atribuídos oito galardões todos os anos, em diversas áreas, e cada prémio consiste numa escultura do pintor e escultor espanhol Joan Miró, 50.000 euros, um diploma e uma insígnia, entregues numa cerimónia solene com a Família Real espanhola, em Oviedo, no norte de Espanha, em outubro.