Tiroteio no senado das Filipinas. Militares tentam deter político

O senado das Filipinas está a ser palco de um tiroteio esta quarta-feira, na sequência de uma operação militar para deter um dos políticos.

Ronald dela Rosa, homem forte do antigo Presidente das Filipinas Rodrigo Duterte, refugiou-se no seu escritório na segunda-feira, para tentar escapar ao mandado de detenção emitido pelo Tribunal Penal Internacional, por crimes contra a humanidade.

Mais de uma dezena de militares foram vistos a entrar no senado com armas automáticas.

Segundo a Reuters, por agora, não há vítimas mortais, nem feridos, de acordo com um representante do senado

"Todos dentro do edifício estão bem. Estamos vivos", indicou.

O antigo Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, já foi detido e aguarda julgamento em Haia, por crimes contra a humanidade.

O ex-chefe de Estado e Ronald dela Rosa estiveram ligados a uma iniciativa contra traficantes de droga no país em que mais de seis mil foram mortas, com vários grupos humanitários a acusar a polícia de homicídios injustificados e falsificação de provas.

Do seu lado, a polícia filipina nega as acusações e que todas as vítimas mortais desta operação estavam armadas e resistiram às autoridades.