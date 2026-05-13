Ucrânia volta a atacar infraestruturas petrolíferas e de gás na Rússia

A Ucrânia anunciou esta quarta-feira ter lançado novos ataques contra infraestruturas energéticas em território russo, atingindo instalações petrolíferas e de processamento de gás em várias regiões da Rússia.

De acordo com o Estado-Maior ucraniano, foram atacados o terminal petrolífero de Tamanneftegas, na região de Krasnodar, e uma unidade de processamento de gás em Astracã, ambas localizadas no sul da Rússia. O comandante das forças de drones ucranianas, Robert Brovdi, confirmou os ataques através da aplicação Telegram.

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Segundo Kiev, os bombardeamentos provocaram incêndios em reservatórios de combustível e causaram danos significativos nas infraestruturas visadas.

As forças ucranianas afirmam ainda ter atingido uma refinaria de petróleo na região de Yaroslavl, a nordeste de Moscovo. O Estado-Maior indicou que foram atingidas “unidades primárias de refinação”, consideradas essenciais para o funcionamento da instalação.

A ofensiva surge numa altura em que a Ucrânia intensifica os ataques a instalações energéticas russas, procurando atingir setores estratégicos ligados ao abastecimento de combustível e ao esforço de guerra de Moscovo.

Nos últimos meses, Kiev tem recorrido com frequência a drones de longo alcance para atacar refinarias, depósitos de combustível e infraestruturas industriais em território russo, numa estratégia que visa reduzir a capacidade logística e económica da Rússia no contexto da guerra iniciada em fevereiro de 2022.