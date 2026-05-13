Um morto e 1700 pessoas confinadas em cruzeiro por suspeita de norovírus

Mais de 1.700 pessoas estão confinadas num navio de cruzeiro que chegou na noite de terça-feira a Bordéus, sudoeste de França, após a morte de um passageiro e uma suspeita de epidemia de gastroenterite, anunciaram esta quarta-feira as autoridades locais.

Entre os 1.233 passageiros, uma pessoa de 90 anos morreu e cerca de 50 apresentaram sintomas compatíveis com gastroenterite" na sua versão mais comum, conhecida como virose intestinal, gripe estomacal ou gripe intestinal. O desembarque de passageiros e tripulantes acabou por ser impedido temporariamente, como medida de precaução.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo as autoridades de saúde, citadas pela agência France-Presse (AFP), estão em curso análises para detetar a possível presença de norovírus. Há também 514 tripulantes a bordo.

Não há razões para relacionar o que parece ser um surto de gripe estomacal com o surto de hantavírus no luxuoso navio Hondius, que fazia a rota entre a Argentina e as Canárias, afirmou a autoridade sanitária regional em comunicado. Aliás, as doenças gastrointestinais são comuns em navios de cruzeiro. Só este ano e nos EUA, por exemplo, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) norte-americano reportou dois surtos de E. coli e dois surtos de norovírus em cruzeiros similares.

Nas redes sociais, a empresa responsável pelo navio, a Ambassador Cruise Line, já confirmou a existência de "vários hóspedes e tripulantes" com "sintomas compatíveis com gastroenterite", indicando que houve "um aumento de casos após o embarque dos passageiros em Liverpool".