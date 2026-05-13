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- 13 mai, 2026
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França
Um morto e 1700 pessoas confinadas em cruzeiro por suspeita de norovírus
13 mai, 2026 - 15:15 • Daniela Espírito Santo com Lusa e Reuters
Há pelo menos 50 passageiros com sintomas de gastroenterite a bordo de navio que chegou na noite de terça-feira a Bordéus.
Mais de 1.700 pessoas estão confinadas num navio de cruzeiro que chegou na noite de terça-feira a Bordéus, sudoeste de França, após a morte de um passageiro e uma suspeita de epidemia de gastroenterite, anunciaram esta quarta-feira as autoridades locais.
Entre os 1.233 passageiros, uma pessoa de 90 anos morreu e cerca de 50 apresentaram sintomas compatíveis com gastroenterite" na sua versão mais comum, conhecida como virose intestinal, gripe estomacal ou gripe intestinal. O desembarque de passageiros e tripulantes acabou por ser impedido temporariamente, como medida de precaução.
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Segundo as autoridades de saúde, citadas pela agência France-Presse (AFP), estão em curso análises para detetar a possível presença de norovírus. Há também 514 tripulantes a bordo.
Não há razões para relacionar o que parece ser um surto de gripe estomacal com o surto de hantavírus no luxuoso navio Hondius, que fazia a rota entre a Argentina e as Canárias, afirmou a autoridade sanitária regional em comunicado. Aliás, as doenças gastrointestinais são comuns em navios de cruzeiro. Só este ano e nos EUA, por exemplo, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) norte-americano reportou dois surtos de E. coli e dois surtos de norovírus em cruzeiros similares.
Nas redes sociais, a empresa responsável pelo navio, a Ambassador Cruise Line, já confirmou a existência de "vários hóspedes e tripulantes" com "sintomas compatíveis com gastroenterite", indicando que houve "um aumento de casos após o embarque dos passageiros em Liverpool".
Numa publicação em que tenta tranquilizar os clientes, a empresa assegura que reforçou os protocolos de "higienização e prevenção" em todo o navio "após os primeiros relatos de doenças". Tanto os passageiros como os tripulantes "que apresentem sintomas estão a receber apoio da equipa médica do navio e a ser isolados" e as autoridades sanitárias francesas também já foram avisadas da situação.
O navio Ambition, da Ambassador Cruise Line, partiu das Ilhas Shetland (ao largo da costa da Escócia) a 6 de maio, parou em Belfast (Irlanda do Norte), Liverpool (Inglaterra) e Brest (oeste de França) antes de chegar a Bordéus, de onde deveria partir para Espanha.
Acabou por ficar pelo porto francês, onde recebeu a bordo uma equipa médica especializada, que "recolheu amostras" para realizar "testes laboratoriais".
"Enquanto a investigação e os testes decorrem, todos os passageiros e tripulantes foram instruídos para permanecerem a bordo sob a direção das autoridades costeiras locais", é dito pela empresa, que garante que todas as excursões em terra planeadas para esta quarta-feira foram canceladas. De acordo com a missiva, os testes estão a ser feitos no Hospital Universitário de Bordéus e os resultados deverão ser conhecidos nas próximas horas.
Os principais sintomas da gastroenterite incluem vómitos e diarreia. É muito contagiosa, mas geralmente não tem consequências graves, embora por vezes possa levar a sintomas mais severos, incluindo desidratação. Isto é muito diferente do hantavírus, que tem uma elevada taxa de letalidade, relembra a agência Reuters, mas transmite-se de pessoa para pessoa apenas em casos raros e requer contacto próximo.
[Notícia atualizada às 15h56 a 13 de maio de 2026 para acrescentar informação de contexto]
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